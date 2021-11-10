Нагрешил и на загробную жизнь. В Петербурге обыскали семью Бадри Шенгелии

Для тех, кто подзабыл, заметим: Бадри Шенгелия являлся ключевым игроком на рынке захватов петербургской недвижимости, начиная с 2005 года. Лишь после массовых и около правовых репрессий в 2007–2010 годах, исполненных особой бригадой СКР, рейдерская волна на Неве сошла на «нет». Сам Шенгелия был и арестован, и осужден за те подвиги, но, разумеется, его наказание несопоставимо со сроками всех остальных участников того процесса. Так, например, тот же лидер «тамбовского» сообщества Владимир Барсуков-Кумарин был осужден за отъем чужих активов более чем на 10 лет. Такая лояльность к Шенгелии определялась его нужностью в даче показаний по совершенно различным делам. От мошенничества до взяток — от товарищей до силовиков.

По информации нашего издания, 10 ноября в Следственном комитете Петербурга практически весь световой день провели ближайшие родственники знаменитого Бадри Шенгелии, громко расстрелянного гангстерами на трассе Ленобласти в 2018 году.

По данным «Фонтанки», утром оперативники уголовного розыска посетили с обысками его племянника Георгия Шенгелия, его родного брата Давида Шенгелия, дочь Лиану и даже вдову. Все, как говорится, мероприятия прошли по уголовному делу об убийстве, о котором ранее сообщила «Фонтанка».

Так, еще в 2006 году в Ленобласти был убит бывший сотрудник межрайонной налоговой инспекции № 15 Орлов. Это тот, кто также активно помогал рейдерам «перебивать» у своих коллег данные на правообладание компаниями. Орлов был крайне близок к Бадри Шенгелии. И именно за это преступление 1 октября этого года был задержан один из исполнителей Зураб Адеишвили. Ведь Бадри Шенгелия еще до своей смерти дал на него показания.

Так что, появление полиции в День сотрудника органов внутренних дел в гостях у всей семьи Шенгелии является сюрпризом не только для них. Интрига же кроется в том, зачем их обыскали.

По нашей информации, всех их расспрашивали о прошлых связях покойного. Так, например, о его бывшем партнере по бизнесу Акакии Дараселии, кто уже давно находится в розыске и скрывается в Европе. Кстати, некоторые родственники благородно отказались отвечать на вопросы, закрывшись статьей 51 Конституции. А некоторые беседовали.