В Петербурге раскрыто убийство налоговика, которому обязаны богатством Владимир Барсуков и Бадри Шенгелия

Убитый Вячеслав Орлов работал в налоговой инспекции № 15. «Фонтанка» писала, что именно он раскрыл безопасный принцип «переписывания» коммерческой недвижимости с фактических собственников на подставных. Схема стала сверхпопулярной, переделу подверглись объекты в центре Петербурга. Самый известный – ресторан «Петербургский уголок», принадлежавший подруге Валентины Матвиенко.

По мнению следствия, Орлов работал на рейдера Бадри Шенгелия. В августе 2006 года планировалось задержание налоговика. Рейдеры сыграли на опережение. Пообещав налоговику убежище, подогнали к его дому автомобиль Бадри Шенгелии и поехали в Ленобласть – прятаться от милиции.



Убежище оказалось капитальнее, чем хотелось Орлову. Его убили лопатой, труп выбросили в лесу. По версии следствия, исполнителем выступил Зураб Адеишвили. Преступники утопили лопату в озере Вуокса, но ее хозяина нашли. Им оказался сосед Бадри Шенгелии по даче.



По данным «Фонтанки», убийство Орлова, несмотря на первоначальные улики, следствие пыталось вменить лидеру тамбовского преступного сообщества Владимиру Барсукову – главному антиподу Бадри Шенгелии. Это было связано с тем, что Шенгелия активно давал показания на подельников и врагов, а Барсуков отказывался от сотрудничества. Схемой Орлова «тамбовские» тоже активно пользовались. «Петербургский уголок», в частности, на их счету.



Для почти пожизненного приговора Барсукову хватило других эпизодов, и следствие по делу Орлова пыталось привлечь Шенгелия. Но не успело. В сентябре 2018-го рейдера расстреляли.

