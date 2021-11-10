Жильцам домов в Московском районе вернули тепло. Участок трубопровода на Бассейной восстановили

Специалисты петербургской «Теплосети» восстановили поврежденный участок трубопровода на Бассейной улице, 73. Температура воздуха в некоторых квартирах в Московском районе 10 ноября опускалась до 19 градусов.
«Теплоэнергетики заменили 10 метров ненадежного трубопровода, провели необходимые мероприятия по диагностике системы и перевели подачу горячей воды и отопления потребителям в штатный режим работы», — добавили в пресс-службе предприятия.
«Фонтанка» писала, что окончить работы планировали в 03:15 11 ноября. Специалисты справились с задачей раньше времени.
В «Теплосети» отметили, что при отсутствии горячей воды или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию.