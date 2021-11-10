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Жильцам домов в Московском районе вернули тепло. Участок трубопровода на Бассейной восстановили

Специалисты «Теплосети» восстановили участок трубопровода на Бассейной

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Специалисты петербургской «Теплосети» восстановили поврежденный участок трубопровода на Бассейной улице, 73. Температура воздуха в некоторых квартирах в Московском районе 10 ноября опускалась до 19 градусов.

«Теплоэнергетики заменили 10 метров ненадежного трубопровода, провели необходимые мероприятия по диагностике системы и перевели подачу горячей воды и отопления потребителям в штатный режим работы», — добавили в пресс-службе предприятия.

«Фонтанка» писала, что окончить работы планировали в 03:15 11 ноября. Специалисты справились с задачей раньше времени.

В «Теплосети» отметили, что при отсутствии горячей воды или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию.

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