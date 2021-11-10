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В Московском районе Петербурга потекла теплосеть, в зоне дефекта полсотни домов

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Окончания ремонта дырявой трубы в Московском районе Петербурга с нетерпением ждут жители 50 близлежащих домов. В некоторых квартирах температура воздуха 10 ноября опустилась до 19 градусов.

Как рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», с 11 утра их специалисты начнут менять ненадежный участок трубопровода у дома 73/1 по Бассейной улице. Окончание работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 03:15 11 ноября.

В компании напомнили пользователям, что управляющие компании должны постоянно следить за заменой теплоносителя в трубах во время ремонта, чтобы жильцы квартир не мерзли.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Парк рядом...вышел сначала метров 300 трусцой...затем прыжки на одной ноге потлм на другой..затем боклм приставными..правым боком потом левы..хатем гуськом метров 100..затем прыжками из полуприсяда с хлопком над головой..ну 50 метров..хатем ускорения..потом отжаться от земли..на брусьях ..затем пару рандатов ..сальто..и домой...понимаю жаловаться на холод у кого парка нет..а тут то ...москвичам стыдно жаловаться...
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