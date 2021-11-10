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Суд не стал арестовывать пенсионера за выстрелы на Энгельса. Криминальная биография роли не сыграла

Суд отпустил бывшего охранника, устроившего стрельбу на севере Петербурга

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Выборгский райсуд Петербурга отказал следствию, просившему отправить в СИЗО Дмитрия Фролова, подозреваемого в хулиганстве. Об этом 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии правоохранителей, вечером 8 ноября Фролов из хулиганских побуждений сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета неподалеку от магазина на проспекте Энгельса, 132, корпус 1. На следующий день мужчину задержали.

Фролов просил не заключать его под стражу, говорил, что раскаивается, имеет постоянное место жительства, ухаживает за пожилой матерью и трудоустроен. Суд также установил, что подозреваемый является пенсионером, страдает тяжелым заболеванием и имеет инвалидность.

«Фонтанка» писала о противоречивой биографии Фролова. В начале 2000-х мужчина работал в нескольких ЧОПах охранником, а в 2011 году был привлечен к уголовной ответственности по наркотической статье. Его приговорили к 4 годам условно. А в 2017-м еще раз дали условный срок за незаконное хранение и сбыт наркотиков.

«Судимости Фролова погашены, а потому не могут нести для него отрицательных правовых последствий», — заявили в суде.

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Комментарии (3)

***_555
Лайки не ставил, ссылки не репостил. Невиновен.
lenten
Так а что с уголовным делом-то? Возбуждают или нет?
Два раза попасться на наркоте и оба раза остаться на свободе. Судья решил, что это неспроста и не стал рисковать.
Аппаратчик мокрой классификации
"Криминальная биография роли не сыграла" - или наоборот, сыграла?.. Тут ведь всё не просто так.. Тут ведь от политических мировоззрений зависит многое. :)))
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