Суд не стал арестовывать пенсионера за выстрелы на Энгельса. Криминальная биография роли не сыграла

Выборгский райсуд Петербурга отказал следствию, просившему отправить в СИЗО Дмитрия Фролова, подозреваемого в хулиганстве. Об этом 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.



По версии правоохранителей, вечером 8 ноября Фролов из хулиганских побуждений сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета неподалеку от магазина на проспекте Энгельса, 132, корпус 1. На следующий день мужчину задержали.



Фролов просил не заключать его под стражу, говорил, что раскаивается, имеет постоянное место жительства, ухаживает за пожилой матерью и трудоустроен. Суд также установил, что подозреваемый является пенсионером, страдает тяжелым заболеванием и имеет инвалидность.

