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Бывшего охранника задержали на севере Петербурга после стрельбы. На видео попала огневая «бравада»

За сутки сотрудники полиции Выборгского района нашли стрелка, который вышел из дома, чтобы пострелять.

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Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, накануне около полуночи оперативники уголовного розыска задержали у дома 130 по проспекту Энгельса 58-летнего петербуржца.

Вечером накануне, как писала «Фонтанка», он вышел из дома, поздоровался с выпивавшими у дверей парадной мужчинами. Уходя в ночь, мужчина вытащил из пакета пистолет и несколько раз выстрелил в воздух, под одобрительные жесты местных.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчину после задержания доставили в отдел полиции, где выяснилась противоречивая биография задержанного. В начале 2000-х мужчина работал в нескольких ЧОПах охранником, а в 2011 году был привлечен к уголовной ответственности по наркотической статье. Его приговорили к 4 годам условно. А в 2017-м еще раз дали условный срок за незаконное хранение и сбыт наркотиков.

На этот раз ему может грозить реальный срок. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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Комментарии (1)

07A
Отличные русские ребята, не мигранты! Как хорошо иметь таких соседями по парадной! Морду набьют и часы снимут, но как то по нашему, не по кавказски! Да?
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