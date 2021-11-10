Бывшего охранника задержали на севере Петербурга после стрельбы. На видео попала огневая «бравада»

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, накануне около полуночи оперативники уголовного розыска задержали у дома 130 по проспекту Энгельса 58-летнего петербуржца.
Вечером накануне, как писала «Фонтанка», он вышел из дома, поздоровался с выпивавшими у дверей парадной мужчинами. Уходя в ночь, мужчина вытащил из пакета пистолет и несколько раз выстрелил в воздух, под одобрительные жесты местных.
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Мужчину после задержания доставили в отдел полиции, где выяснилась противоречивая биография задержанного. В начале 2000-х мужчина работал в нескольких ЧОПах охранником, а в 2011 году был привлечен к уголовной ответственности по наркотической статье. Его приговорили к 4 годам условно. А в 2017-м еще раз дали условный срок за незаконное хранение и сбыт наркотиков.
На этот раз ему может грозить реальный срок. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».