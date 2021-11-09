У остановки общественного транспорта на севере Петербурга стреляли. Хулигана ищут с помощью камер

Мужчину, который устроил стрельбу ранним вечером у остановки общественного транспорта, ищут сотрудники полиции Выборгского района.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 ноября, звонки в полицию с сообщениями о выстрелах у дома 132 по проспекту Энгельса стали поступать от очевидцев накануне с половины восьмого вечера. По предварительной информации, неизвестный трижды выстрелил в воздух, после чего ушел.



На месте остались лишь гильзы, предположительно, от травматического пистолета.

