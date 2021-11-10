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Гендиректор Apple Тим Кук посоветовал любителям скачивать приложения в обход App Store перейти на Android

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Генеральный директор компании Apple Тим Кук посоветовал пользователям, желающим загружать приложения из неофициальных источников, задуматься о покупке устройства на базе Android. Об этом он заявил на онлайн-саммите DealBook.

«Я считаю, что у людей есть выбор. Если вы хотите скачать приложение из сторонних источников (не из магазина App Store. — Прим. ред.), вы можете приобрести смартфон с операционной системой Android. Если вам это важно, вам следует купить Android», — отметил Кук.

Гендиректор Apple сравнил скачивание файлов из сторонних источников с вождением автомобилей без подушек и ремней безопасности. По его словам, iPhone не был бы «айфоном», если бы не обеспечивал максимальную безопасность и конфиденциальность.

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Комментарии (10)

vic_5e4cd1938d1a8
Так выпустите какой-нибудь смартфон Apple Plain, на который можно скачивать приложения. Важно, чтобы внешне почти не отличался от обычного. Продажи взлетят.
Денеб
Новость для Секты Любителей Айфонов..... Не пользовался, не пользуюсь и никогда не буду пользоваться распиаренныи и переоценённым г...ном....
Аппаратчик мокрой классификации
Ути какая обиженка! Считаю, ему нужно выдать российский паспорт и квартиру в Ичкерии!
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