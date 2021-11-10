Гендиректор Apple Тим Кук посоветовал любителям скачивать приложения в обход App Store перейти на Android

Генеральный директор компании Apple Тим Кук посоветовал пользователям, желающим загружать приложения из неофициальных источников, задуматься о покупке устройства на базе Android. Об этом он заявил на онлайн-саммите DealBook.



«Я считаю, что у людей есть выбор. Если вы хотите скачать приложение из сторонних источников (не из магазина App Store. — Прим. ред.), вы можете приобрести смартфон с операционной системой Android. Если вам это важно, вам следует купить Android», — отметил Кук.



Гендиректор Apple сравнил скачивание файлов из сторонних источников с вождением автомобилей без подушек и ремней безопасности. По его словам, iPhone не был бы «айфоном», если бы не обеспечивал максимальную безопасность и конфиденциальность.

