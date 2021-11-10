Операторов каршеринга могут призвать к ответу за пьяных или лишенных прав водителей

Госавтоинспекция может привлекать к ответственности операторов каршеринга, предоставляющих машину «небезопасным» лицам. Речь идет, в частности, о пьяных и не имеющих или лишенных прав водителях, сообщает 10 ноября «Коммерсантъ».



Юрлица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги кратковременной аренды автомобилей, должны соблюдать требования законодательства в области безопасного движения. По статьям 12.7 и 12.8 КоАП РФ им может грозить штраф до 30 тысяч рублей, следует из разъяснений МВД, адресованных эксперту по безопасности движения Григорию Шухману.

