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Операторов каршеринга могут призвать к ответу за пьяных или лишенных прав водителей

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Госавтоинспекция может привлекать к ответственности операторов каршеринга, предоставляющих машину «небезопасным» лицам. Речь идет, в частности, о пьяных и не имеющих или лишенных прав водителях, сообщает 10 ноября «Коммерсантъ».

Юрлица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги кратковременной аренды автомобилей, должны соблюдать требования законодательства в области безопасного движения. По статьям 12.7 и 12.8 КоАП РФ им может грозить штраф до 30 тысяч рублей, следует из разъяснений МВД, адресованных эксперту по безопасности движения Григорию Шухману.

Также, согласно закону «О безопасности дорожного движения», операторы должны предоставить водителю все регистрационные документы на автомобиль и технически исправную машину.

Ранее Шухман обратился в МВД из-за участившихся, по его мнению, аварий с пьяными водителями каршеринга. По данным «Ъ», за девять месяцев этого года в Москве случилось 309 ДТП с каршерингом, 17 человек в них погибли, 378 пострадали. Как писала «Фонтанка», в Петербурге с января по апрель произошло больше тысячи аварий с арендованными машинами, а 248 водителей каршерингов попались пьяными.

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Комментарии (7)

Mr.Long
Прежде всего надо бороться с левыми аккаунтами. Для этого, как минимум, надо обязать каршеринговые компании проводить очную регистрацию пользователей в сервисе.
perekuz
Водитель взял машину в аренду, потом напился, а виноват оператор?
Редиска Здесь
Если Госавтоинспекция предоставит каршерингам доступ к списку пьяных и лишенных прав, каршеринги с большой охотой этим воспользуются. Им тоже такие клиенты не нужны.
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