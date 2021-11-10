Петербургские театры научатся показывать спектакли для незрячих. Начала работу школа тифлокомментатора

Школа театрального тифлокомментатора начала работать в Институте специальной педагогики и психологии им. Валленберга в Петербурге. Специалистов научат переводить происходящее на сцене для незрячих и слабовидящих зрителей.
Как рассказала «Фонтанке» руководитель проекта «Театр без границ» Светлана Мурза 10 ноября, восемь представителей городских театров в течение двух месяцев будут овладевать мастерством тифлокомментирования спектаклей. Занятия школы пройдут не только в учебных аудиториях, но и в настоящей кабине тифлокомментатора, недавно оборудованной в Театре Эстрады.
Результатом лекций, семинаров и мастер-классов станут выпускные спектакли с тифлокомментированием. Каждый студент подготовит и проведёт его в своём театре. В проекте участвуют Театр Ленсовета, Театр «На Литейном», Молодежный театр и Театр Эстрады.
«Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив театры-партнеры получат специальное оборудование для дальнейшей практической деятельности, а это значит, что закономерным результатом первого выпуска школы станет первый в Петербурге фестиваль спектаклей с тифлокомментированием. Он запланирован на весну 2022 года», — отметила Светлана Мурза.