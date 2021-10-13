«Бармалей» всех объединит. В Петербурге впервые покажут спектакль с переводом на жестовый язык и с тифлокомментированием

В Петербурге впервые покажут семейный спектакль с одновременным переводом на жестовый язык и с тифлокомментированием. Постановка объединит юных любителей театра с различными ограничениями здоровья.
Как рассказала «Фонтанке» руководитель проекта «Театр без границ» Светлана Мурза 13 октября, в Театре Эстрады имени Райкина покажут мюзикл «Бармалей», помимо обычной аудитории, постановку посмотрят люди с различными ограничениями здоровья — глухие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие.
Переводы спектаклей на русский жестовый язык для Театра Эстрады — деятельность привычная. Люди с нарушением слуха четыре сезона посещают репертуарные постановки. Теперь в театре появится еще и сектор для незрячих и слабовидящих зрителей. Незрячий человек, приходя в театр, получит приёмник и наушник, через который подается информация о визуальной составляющей спектакля. Тифлокомментарий (лаконичное описание предмета, пространства или действия) создаётся специалистом заранее и озвучивается в режиме «прямого эфира». Идея реализуется благодаря грантовой поддержке фонда «Искусство, наука и спорт».
«Этот проект — новый этап в работе «Театра без границ». Мы как с глухими делали первые несколько спектаклей бесплатными, так и с незрячими тоже делаем первый спектакль бесплатный, — отметила Светлана Мурза. — Мы приглашаем экспертов для того, чтобы они посмотрели, как это происходит, и в смысле приёма, и в смысле работы аппаратуры. Также будут специалисты, которые планируют в своих культурных институциях этим заниматься».
Мюзикл «Бармалей» по сказкам Корнея Чуковского покажут в Театре Эстрады 17 октября.