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«Бармалей» всех объединит. В Петербурге впервые покажут спектакль с переводом на жестовый язык и с тифлокомментированием

В Петербурге впервые один спектакль смогут посетить люди с нарушением зрения и слуха

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В Петербурге впервые покажут семейный спектакль с одновременным переводом на жестовый язык и с тифлокомментированием. Постановка объединит юных любителей театра с различными ограничениями здоровья.

Как рассказала «Фонтанке» руководитель проекта «Театр без границ» Светлана Мурза 13 октября, в Театре Эстрады имени Райкина покажут мюзикл «Бармалей», помимо обычной аудитории, постановку посмотрят люди с различными ограничениями здоровья — глухие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие.

Фото: estrada.spb.ru
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Переводы спектаклей на русский жестовый язык для Театра Эстрады — деятельность привычная. Люди с нарушением слуха четыре сезона посещают репертуарные постановки. Теперь в театре появится еще и сектор для незрячих и слабовидящих зрителей. Незрячий человек, приходя в театр, получит приёмник и наушник, через который подается информация о визуальной составляющей спектакля. Тифлокомментарий (лаконичное описание предмета, пространства или действия) создаётся специалистом заранее и озвучивается в режиме «прямого эфира». Идея реализуется благодаря грантовой поддержке фонда «Искусство, наука и спорт».

«Этот проект — новый этап в работе «Театра без границ». Мы как с глухими делали первые несколько спектаклей бесплатными, так и с незрячими тоже делаем первый спектакль бесплатный, — отметила Светлана Мурза. — Мы приглашаем экспертов для того, чтобы они посмотрели, как это происходит, и в смысле приёма, и в смысле работы аппаратуры. Также будут специалисты, которые планируют в своих культурных институциях этим заниматься».

Мюзикл «Бармалей» по сказкам Корнея Чуковского покажут в Театре Эстрады 17 октября.

Фото: estrada.spb.ru

В Театре Эстрады уже несколько лет реализуется проект «Театр без границ», в рамках которого почти весь детский репертуар был переведён на русский жестовый язык. С недавних пор с сурдопереводом стали показывать и взрослые спектакли. За время существования проекта число зрителей с нарушениями слуха увеличилось в разы, даже стали поступать заявки на походы в театр из других регионов. В результате в декабре 2019 года проект получил логическое развитие — чтобы охватить как можно большую аудиторию, состоялась первая онлайн-трансляция спектакля с одновременным переводом на русский жестовый язык, которую посмотрели более 200 тысяч человек.

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