Ещё двух единороссов назвали причастными к делу депутата Заксобрания Коваля. Они не знали, что это была коррупция

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на судебном заседании 10 ноября выступил представитель обвинения прокурор Алексей Полторак. Он сообщил, что Коваль получил за три года около 17 млн рублей в качестве взяток за лоббирование интересов компании бизнесмена Михаила Лихолетова и Антона Сидорова при получении субсидий на приобретение оборудования и материалов для пяти бюджетных медучреждений Петербурга. Часть поправок, лоббистом которых выступал Коваль, были выделены другими депутатами, но они не знали о том, что участвовали в преступной схеме, говорится в обвинительном заключении.
«В помещении Заксобрания Коваль неоднократно встречался с депутатом Борисом Ивченко и просил его внести предложения к законопроекту о бюджете на 2018, 2019 и 2020 годы для предоставления средств в Госпиталь ветеранов войн, родильные дома №17, 18. Он предоставлял письма из медучреждений. Ивченко был не осведомлён о намерениях Коваля получить взятку и согласился», — сообщил прокурор. Аналогичным образом дела обстояли с выделением денег для Покровской больницы. Только в этот раз, как утверждает обвинение, поправку вносил депутат Константин Чебыкин, она касалась приобретения оборудования для Покровской больницы.
Также в суде выступил помощник Коваля Андрей Гришин (дело в отношении него выделено в отдельное производства в связи с сотрудничеством со следствием). Он подтвердил тезисы обвинения. По его словам, с 2017 года он начал работать у Коваля. Первый эпизод дела касается как раз этого периода — он получил от предпринимателя Антона Сидорова 10 процентов от контракта с одним из медучреждений. Субсидию для покупки медоборудования выделили по поправке к бюджету Романа Коваля.
«Я чувствовал себя неудобно. Я не привык получать взятки», — отметил Гришин в суде. Он также добавил, что за своё посредничество также получал вознаграждение.
О задержании депутата Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина стало известно 30 июля 2020 года. Как утверждали в Следственном комитете, с 2018-го по 2020 год Коваль и Гришин получили от предпринимателя Михаила Лихолетова в общей сложности 16,9 млн рублей. За эти деньги они, считает следствие, оказали ему помощь в получении госконтрактов на поставку медоборудования в больницы, поликлиники и два роддома.
В конце 2020 года Коваль дал показания по делу и попросил переквалифицировать дело со ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на ст. 159 УК РФ (мошенничество).