Бойца ММА из Чечни арестовали по делу о наркотиках. Тех же самых, из-за которых в Петербурге задержали представителя Кадырова

Российский боец ММА Салман Жамалдаев арестован на два месяца по делу о наркотиках. Об этом 10 ноября сообщает РБК со ссылкой на Кунцевский районный суд Москвы.
Ранее в СМИ сообщали, что спортсмена задержали в столичном аэропорту Внуково, откуда он планировал улететь в Грозный. По неподтвержденной информации, у него изъяли 10 килограммов синтетического наркотика. Называть его в СМИ нельзя, однако любопытно, что речь идет о том же самом веществе, с которым в Петербурге задержали представителя Рамзана Кадырова по СЗФО Ислама Хизриева.
Против Жамалдаева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта в крупном размере). Спортсмену грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет и штраф до 500 тыс. рублей.
Салман Жамалдаев в 22 поединках по правилам ММА одержал 20 побед, потерпел два поражения. Последний бой прошел в августе 2021-го на турнире Absolute Championship Akhmat.