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Бойца ММА из Чечни арестовали по делу о наркотиках. Тех же самых, из-за которых в Петербурге задержали представителя Кадырова

Чеченского бойца ММА арестовали по делу о наркотиках

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Российский боец ММА Салман Жамалдаев арестован на два месяца по делу о наркотиках. Об этом 10 ноября сообщает РБК со ссылкой на Кунцевский районный суд Москвы.

Ранее в СМИ сообщали, что спортсмена задержали в столичном аэропорту Внуково, откуда он планировал улететь в Грозный. По неподтвержденной информации, у него изъяли 10 килограммов синтетического наркотика. Называть его в СМИ нельзя, однако любопытно, что речь идет о том же самом веществе, с которым в Петербурге задержали представителя Рамзана Кадырова по СЗФО Ислама Хизриева.

Против Жамалдаева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта в крупном размере). Спортсмену грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет и штраф до 500 тыс. рублей.

Салман Жамалдаев в 22 поединках по правилам ММА одержал 20 побед, потерпел два поражения. Последний бой прошел в августе 2021-го на турнире Absolute Championship Akhmat.

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Комментарии (12)

кудаужнам
А самолёт, случайно, не ТОТ?
MarinaTs
Всё есть, кроме цели сбыта))) Ну, вот надо же, 10 кг и все для себя)))
iphonedimona
Беглову теперь за двоих извиняться. И всё вернуть, рафики сафсем невиноватые.
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