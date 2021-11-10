Бойца ММА из Чечни арестовали по делу о наркотиках. Тех же самых, из-за которых в Петербурге задержали представителя Кадырова

Российский боец ММА Салман Жамалдаев арестован на два месяца по делу о наркотиках. Об этом 10 ноября сообщает РБК со ссылкой на Кунцевский районный суд Москвы.



Ранее в СМИ сообщали, что спортсмена задержали в столичном аэропорту Внуково, откуда он планировал улететь в Грозный. По неподтвержденной информации, у него изъяли 10 килограммов синтетического наркотика. Называть его в СМИ нельзя, однако любопытно, что речь идет о том же самом веществе, с которым в Петербурге задержали представителя Рамзана Кадырова по СЗФО Ислама Хизриева.

