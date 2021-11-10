Суд спрятал в СИЗО жертву акустической атаки из банка в центре Петербурга

Два месяца в следственном изоляторе предстоит провести обвиняемому в разбойном нападении в центре Петербурга. Его налёт вышел неуклюжим, разочарований добавил суд.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 10 ноября, Куйбышевский райсуд заключил под стражу 29-летнего Мелисбека Рахматова. По версии полиции, под конец нерабочей недели он решился поправить своё финансовое положение за счёт банка «Викинг» на Лиговском проспекте, но не смог добраться до кассы.

Сотрудница, завидев пистолет, издала вопль, и преступника вынесло из здания. Полицейские задержали Рахматова накануне. Он не раз нарушал миграционное законодательство, в Петербурге обосновался нелегально. Шансов стать миллионером в банке на Лиговском у него не было.