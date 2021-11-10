Полиция задержала пугливого налетчика, который пытался обчистить банк в центре Петербурга

Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали подозреваемого в налете на банк «Викинг» в центре города. Мужчину кассирша испугала своим громким паническим воплем и нажатием тревожной кнопки.
Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, накануне из съемной квартиры на улице Тельмана полиция увезла в отдел 29-летнего нелегального мигранта из Киргизии. У мужчины был изъят пневматический пистолет, с которым он, видимо, и приходил в банк за деньгами. В прошлом году подозреваемый дважды наказывался за незаконное пересечение границы и в канун нового года всё-таки вернулся в республику. Судя по всему, был он на родине недолго.
6 ноября в отделение банка на Лиговском явился мужчина. Сначала он как будто хотел купить доллары, но, подойдя к окну кассы, достал пистолет и потребовал денег. Кассирша испугалась, очень громко закричала и нажала кнопку. Горе-налетчик задерживаться не стал и убежал ни с чем.