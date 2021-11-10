FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +7
71.29р82.65р
ТЕМА ДНЯ

В СПб обязательная вакцинация для пожилых

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Полиция задержала пугливого налетчика, который пытался обчистить банк в центре Петербурга

Задержан подозреваемый в попытке ограбления банка на Лиговском проспекте

3
Печать

Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали подозреваемого в налете на банк «Викинг» в центре города. Мужчину кассирша испугала своим громким паническим воплем и нажатием тревожной кнопки.

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, накануне из съемной квартиры на улице Тельмана полиция увезла в отдел 29-летнего нелегального мигранта из Киргизии. У мужчины был изъят пневматический пистолет, с которым он, видимо, и приходил в банк за деньгами. В прошлом году подозреваемый дважды наказывался за незаконное пересечение границы и в канун нового года всё-таки вернулся в республику. Судя по всему, был он на родине недолго.

6 ноября в отделение банка на Лиговском явился мужчина. Сначала он как будто хотел купить доллары, но, подойдя к окну кассы, достал пистолет и потребовал денег. Кассирша испугалась, очень громко закричала и нажала кнопку. Горе-налетчик задерживаться не стал и убежал ни с чем.

© Фонтанка.Ру

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

VKuser1115940
Пожинаем плоды ЕврАзЭС куда почему-то не хотела вступать Украина.
кто-то страшный
Нужно срочно дать ему гражданство и хату в Саратове по соседству с Депардьё. Только добром и толерантностью можно удержать в Расие квалифицированные трудовые кадры.
angel of death
опять мигранты? опять приезжие? да сколько уже можно это терпеть?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний