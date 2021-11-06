Кассирша банка на Лиговском истерическим криком спугнула налетчика, который явился с пистолетом

Нелепая попытка разбойного нападения произошла вечером 6 ноября в центре Петербурга. Неизвестный мужчина, облаченный по всем правилам пандемии в маску, пришел в отделение первого коммерческого банка «Викинг» на Лиговском проспекте, 43.



Явился он, по данным «Фонтанки», в качестве обычного посетителя, чтобы купить валюту. Однако, подойдя к окошку кассы, он достал пистолет и потребовал денег.



Кассирша, несмотря на то что сидела она в кабине из бронестекла, испугалась и страшно закричала. Неудачливый разбойник от неожиданности опешил и убежал ни с чем. Теперь его ищет полиция.

