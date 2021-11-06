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Кассирша банка на Лиговском истерическим криком спугнула налетчика, который явился с пистолетом

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Нелепая попытка разбойного нападения произошла вечером 6 ноября в центре Петербурга. Неизвестный мужчина, облаченный по всем правилам пандемии в маску, пришел в отделение первого коммерческого банка «Викинг» на Лиговском проспекте, 43.

Явился он, по данным «Фонтанки», в качестве обычного посетителя, чтобы купить валюту. Однако, подойдя к окошку кассы, он достал пистолет и потребовал денег.

Кассирша, несмотря на то что сидела она в кабине из бронестекла, испугалась и страшно закричала. Неудачливый разбойник от неожиданности опешил и убежал ни с чем. Теперь его ищет полиция.

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Комментарии (7)

hal9000
А видео??..
kapec
Этот банк ещё жив?..)
А13579
Очередной банк «Атлантида»: мы уходим на дно вместе с вашими вкладами…
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