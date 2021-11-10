Хоронить и лечить за свой счет. Глава Общественной палаты Ленобласти выступил с предложениями по борьбе с антипрививочниками

Глава Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов на публичном слушании бюджета региона выступил с предложениями по борьбе с антипрививочниками. Об этом 10 ноября сообщает 47news.



Трусов поделился впечатлениями от комментариев к его обращению к гражданам о необходимости прививаться и дать отпор противникам вакцинации. Их было около 200, но разумными глава ОП готов признать только семь. В трех комментариях он нашел и конкретные предложения.



«Одна из написавших отзыв сказала, что вообще пора всех тех, кто не привился, лечить за их счет. Второй добавил — тех, кто заразится, тоже лечить за их счет. И хоронить за их счёт. Хорошая тема. Мы над ней сейчас думаем. Может быть, Общественная палата сейчас выступит с таким предложением», — заявил Трусов.

