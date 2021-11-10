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Хоронить и лечить за свой счет. Глава Общественной палаты Ленобласти выступил с предложениями по борьбе с антипрививочниками

В Ленобласти предложили лечить и хоронить антипрививочников за их счёт

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Глава Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов на публичном слушании бюджета региона выступил с предложениями по борьбе с антипрививочниками. Об этом 10 ноября сообщает 47news.

Трусов поделился впечатлениями от комментариев к его обращению к гражданам о необходимости прививаться и дать отпор противникам вакцинации. Их было около 200, но разумными глава ОП готов признать только семь. В трех комментариях он нашел и конкретные предложения.

«Одна из написавших отзыв сказала, что вообще пора всех тех, кто не привился, лечить за их счет. Второй добавил — тех, кто заразится, тоже лечить за их счет. И хоронить за их счёт. Хорошая тема. Мы над ней сейчас думаем. Может быть, Общественная палата сейчас выступит с таким предложением», — заявил Трусов.

47news обращает внимание на то, что за счет бюджета и сейчас хоронят немногих — например, бездомных, а также некоторые категории депутатов и чиновников.

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Комментарии (51)

266608098
Почему то все забывают, что антипрививочники платят налоги наравне с остальными и имеют такое же право на пользование соц пакетом как и все остальные. Но государству все равно невыгодно выплачивать даже 6т за каждого умершего (за которыми кстати не все обращаются), меньше на оборонку уйдет и в карманы чиновников. похороны давно не за счет государства осуществляются, на 6 т ты и гроб не купишь.
А13579
И отчисления на ОМС им вернуть.
Владислав М
Старичку уже пора на заслуженный отдых. Пусть даст дорогу умным управленцам.
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