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Песков: Решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

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Пресс-секретарь российского президента заявил, что решений об обязательной вакцинации на всей территории РФ не принималось.

«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — цитирует 10 ноября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Вопрос о возможности обязательной вакцинации пресс-секретарю Владимира Путина задали после предложения директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Представитель Кремля и раньше заявлял об отсутствии решений об обязательной вакцинации от COVID-19. В октябре он призвал посмотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией.

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Комментарии (16)

ASK777
Да ладно? Значит завтра с утра примут...((
zonnek
Но тем не менее. Тогда кто ответит за эту обязаловку?
asgard
Правда это ложь. Мир это война.
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