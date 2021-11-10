Песков: Решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

Пресс-секретарь российского президента заявил, что решений об обязательной вакцинации на всей территории РФ не принималось.

«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — цитирует 10 ноября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Вопрос о возможности обязательной вакцинации пресс-секретарю Владимира Путина задали после предложения директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Представитель Кремля и раньше заявлял об отсутствии решений об обязательной вакцинации от COVID-19. В октябре он призвал посмотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией.