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В Кремле заявили, что решение об обязательной вакцинации пока не принималось. «Смотрим, как развивается ситуация»

Песков: На федеральном уровне решения об обязательной вакцинации не принимали

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение бизнеса о введении поголовной вакцинации в России.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите, цифры изо дня в день меняются, и пока они не повод для оптимизма, особенно сегодняшние. Поэтому следим дальше», — подчеркнул Песков 28 октября.

При этом пресс-секретарь президента обратил внимание на растущие темпы вакцинации и понадеялся, что эта тенденция сохранится, что поможет избежать федерального локдауна.

Напомним, сегодня в России были поставлены очередные рекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса за сутки.

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Комментарии (18)

МариВанна
Путин сказал, что ревакцинироваться не будет, потому что у него высокий уровень антител. Песков тоже сказал, что не будет, потому то у него антитела. Почему мы должны все иди колоться, если у половины тоже есть антитела?
Paul3390
Вот интересно - Китай, чтобы сбить волну, закрывал намертво целые провинции. И по гораздо более жёсткому сценарию, чем у нас. Зато - у них нет проблем, эпидемию они практически победили. Разберём наши реалии - лекарства от короны нет, вакцинироваться люди видите ли не желают, маски носить тем более, закрывать города тоже нельзя - это нарушение прав граждан. И? Какие тогда предложения как бороться с пандемией?? Сегодня 40000 рыл заболевших, 1100 померших. ЗА ДЕНЬ! Будем ждать, пока пол страны перемрёт? Но зато - оставшиеся будут довольны - их права нарушены не будут. Так что ли? Люди - где логика-то?
либералЪ76
трепачи
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