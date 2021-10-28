Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение бизнеса о введении поголовной вакцинации в России.
«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите, цифры изо дня в день меняются, и пока они не повод для оптимизма, особенно сегодняшние. Поэтому следим дальше», — подчеркнул Песков 28 октября.
При этом пресс-секретарь президента обратил внимание на растущие темпы вакцинации и понадеялся, что эта тенденция сохранится, что поможет избежать федерального локдауна.
Напомним, сегодня в России были поставлены очередные рекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса за сутки.