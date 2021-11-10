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В СПб обязательная вакцинация для пожилых

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В Совфеде прокомментировали возможность введения обязательной вакцинации

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В Cовете Федерации не обсуждается вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19 на уровне закона. Об этом 10 ноября заявил сенатор, врач-педиатр, детский хирург и онколог Владимир Круглый.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Круглого, если проект всё же разработают, то он будет обсуждаться. Сенатор также напомнил, что ранее Госдума не стала включать вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок.

В среду директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация должна быть обязательной, так как для победы над инфекцией нужно 70–75 % привитого населения.

В Петербурге накануне было объявлено об обязательной вакцинации для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

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Комментарии (26)

260741301
А что вы так боитесь обязаловки? Она ведь лишь для галочки. Ну и для распила, разумеется. Вон обязательный масочный режим - вы многих в масках видите? Или вот, сегодня случайно узнал, что, оказывается, уже месяц идёт перепись населения, вы хоть одного переписчика видели?
Это же всё для галочки! Ну прям как лет 30 назад и ранее.
BlackTorn
Так я не пойму, почему Гинцбург свою вакцину от Дельты все еще держит в холодильнике? Он же ее разработал уже, как писалиинедавно в СМИ. Почему же он не выводит ее в пользование и не остановит заражение от этого штамма? Антитела от ковида, Дельта штамм обходит же. Это Гинцбург неоднократно повторяет и делает на этом акцент. Ну так почему он свою вакцину до сих пор не представил? Не пора ли ее ему уже достать из холодильника, а? Гинцбург, ты то хоть понимаешь, что ты ничего не понимаешь в этом деле, если молчишь о своей новой вакцине от дельты? Исходя из всего можно предложить, что нет у тебя ничего и ты просто блефуешь, ради тщеславия и гордыни? Скажи правду людям, сними грех. Если ты в Христа не веришь, то это зря. Бог есть и все что он сказал - правда. Гордецы не будут в рай пущены. Подумай об этом и покайся, попроси прощения.
264522251
Гинцбургу с товарищами нужно посмотреть официальные новости из Португалии ( 3 октября "Доктор Питер" написал про 86% вакцинированных среди всех и 98% среди тех, кому можно делать прививку), Исландии, Дании и других стран, где официально с 2 вакцинами почти 90% населения и сейчас идет взрывная заболеваемость. И опять вводятся карантинные меры и всех гонят уже за 3 дозой. У каждой страны есть официальные государственные новостные каналы с сайтами, где и можно следить за развитием событий про это.
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