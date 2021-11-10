В Совфеде прокомментировали возможность введения обязательной вакцинации

В Cовете Федерации не обсуждается вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19 на уровне закона. Об этом 10 ноября заявил сенатор, врач-педиатр, детский хирург и онколог Владимир Круглый.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Круглого, если проект всё же разработают, то он будет обсуждаться. Сенатор также напомнил, что ранее Госдума не стала включать вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок.