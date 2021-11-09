Раскол среди петербургских коммунистов. Они выясняют, почему некоторые депутаты проголосовали за законопроект о бюджете

Как следует из заявления, поданного Зинчуком на имя главы фракции в Законодательном собрании Романа Кононенко, он возмущён тем, что во время голосования по бюджету его соратники на заседании фракции приняли одно решение, а по факту проголосовали иначе. В частности, отмечает он, депутаты Ирина Иванова и Александр Рассудов поддержали фракционное решение о том, чтобы воздержаться при голосовании, а во время заседания нажали кнопку «за». «Депутат Иванова по квоте КПРФ является председателем постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, а её непоследовательные действия нанесли ущерб имиджу КПРФ», — говорится в заявлении Зинчука. Он предлагает коллегам отозвать её с должности и заменить другим представителем партии.

В разговоре с «Фонтанкой» Зинчук подтвердил, что действительно подал такое заявление: «Депутата Евгения Марченко вообще из «Единой России» исключили за нарушение фракционного голосования, зачем оно вообще тогда нужно. После этого голосования я отсел от Ивановой и Рассудова», — добавил он. Он также отметил, что позиция Бориса Зверева, который также проголосовал за законопроект о бюджете на 2022 год, его не смутила, так как он сообщил об этом еще на заседании фракции.



Ирина Иванова рассказала «Фонтанке», что опоздала на заседание фракции, поэтому проголосовала за принятие такого решения, но на самом деле законопроект о бюджете Санкт-Петербурга её устраивает. «Таких проектов ещё не было, он новый», — сказала она.



Александр Рассудов заявил, что у него не было конкретных возражений, поэтому он проголосовал за законопроект.



Глава фракции Роман Кононенко сообщил «Фонтанке», что ситуацию будут обсуждать на уровне партии. «Положения о том, что нужно голосовать именно так, как решит фракция, у нас нет, но есть общепартийные установки. Есть такое понятие, как нанесение ущерба интересам партии. Если доказать, что есть ущерб, то можно привлекать к партийной ответственности», — добавил он.

