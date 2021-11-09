Автором трэвел-шоу на RuTube оказался известный путешественник Виталий Кадыров. Однофамильцы ни при чем

На RuTube 9 ноября cтартовало шоу «Походы Кадырова». Первое видео посвящено путешествию на ледник Караугом в Северной Осетии, о чем ранее написала «Фонтанка».

К сожалению, в этой заметке была допущена ошибка — автором канала является не глава Чечни Рамзан Кадыров, а его однофамилец Виталий. Приносим извинения за путаницу читателям и лицам, упомянутым в тексте.

В первой серии путешественник отправляется на ледник в составе группы из 16 человек, причем многие из них в подобном еще не участвовали. Пейзажи перемежаются практическими советами бывалого походника и комментариями участников приключения, которые поясняют, чего ждут от этого испытания.