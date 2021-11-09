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Кадыров записался в блогеры. На RuTube стартовало шоу о походах

Глава Чечни опубликовал видеоблог о своих походах

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Глава Чечни Рамзан Кадыров запустил туристическое шоу на RuTube. Оно называется «Походы Кадырова», первое видео там опубликовано 9 ноября.

Автор: Походы Кадырова/rutube.ru

«Ледник Караугом. Это невероятное сочетание сурового ледяного потока, подобравшегося вплотную к густому лесу, и буйной цветущей растительности. 4 часа трансфера до села Дзинага, и мы шагнули в сказку», — говорится в описании к ролику, посвященному путешествию на ледник Караугом в Северной Осетии.

В августе Кадыров занял первое место в конкурсе мобильных репортеров региональной телерадиокомпании «Грозный». Ему выдали 45 тысяч рублей за «самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях».

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