Кадыров записался в блогеры. На RuTube стартовало шоу о походах

Глава Чечни Рамзан Кадыров запустил туристическое шоу на RuTube. Оно называется «Походы Кадырова», первое видео там опубликовано 9 ноября.

«Ледник Караугом. Это невероятное сочетание сурового ледяного потока, подобравшегося вплотную к густому лесу, и буйной цветущей растительности. 4 часа трансфера до села Дзинага, и мы шагнули в сказку», — говорится в описании к ролику, посвященному путешествию на ледник Караугом в Северной Осетии.



В августе Кадыров занял первое место в конкурсе мобильных репортеров региональной телерадиокомпании «Грозный». Ему выдали 45 тысяч рублей за «самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях».

