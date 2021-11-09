Путин обсудил с Совбезом новые меры по борьбе с COVID-19

Президент Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности России попросил доложить ему об итогах нерабочих дней и новых мерах по борьбе с коронавирусом.



«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели, – это выходные дни, которые только что закончились, – и что предполагается сделать в ближайшее время», — заявил глава государства.



Для этого к участию в совещании подключили вице-премьера Татьяну Голикову, главу Минздрава Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анну Попову и мэра Москвы Сергея Собянина.

