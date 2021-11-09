Спикер ЗакСа подарил депутату Вишневскому календарик с его двойником на выборах

«Это было бы смешно, если бы не было противно. Потому что эта история с двойником абсолютно отвратительная. Да, она увеличила известность, но это очень грязная избирательная технология, и очень жаль, что она оказалась ненаказуемой юридически», — прокомментировал подарок Вишневский.

Спикер Заксобрания Александр Бельский подарил депутату от «Яблока» Борису Вишневскому календарик с лентикулярным изображением, на котором в зависимости от угла зрения можно увидеть как самого Вишневского, так и его «двойника» на выборах Виктора Быкова, который на период избирательной кампании сменил имя на Борис Вишневский. Об этом «яблочник» 9 ноября рассказал «Фонтанке».

«Таким людям надо не просто не подавать руки, а не давать возможность весело рассказывать, как здорово они действовали на выборах. Будет лежать у меня в коллекции вместе с анекдотами о себе... К сожалению, ровно тысячи голосов не хватило в округе, они (двойники. — Прим. ред.) «сожрали». И в чем я абсолютно уверен, что городская администрация и политический блок ко всей этой комбинации имеют непосредственное отношение», — сказал «яблочник».



Вишневский подчеркнул, что самый большой пострадавший в этой истории — это избиратели, которые лишились своего представителя, а именно Ольги Штанниковой, которая баллотировалась по партийному списку. «И никакими шутками с календариками это заслонить невозможно», — подчеркнул парламентарий.



Вишневский баллотировался как в городской парламент, так и в Госдуму. На выборах в Заксобрание его соперниками стали 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский (Алексей Шмелев) и 59-летний Борис Иванович Вишневский (Виктор Быков), последний баллотировался еще и в Госдуму по округу «настоящего» Вишневского. Быков — бывший помощник единоросса Сергея Соловьева, в прошлом созыве — вице-спикера ЗакСа, теперь — депутата Госдумы.

