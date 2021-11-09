FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
71.29р82.65р
ТЕМА ДНЯ

В СПб обязательная вакцинация для пожилых

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Спикер ЗакСа подарил депутату Вишневскому календарик с его двойником на выборах

9
Печать

Спикер Заксобрания Александр Бельский подарил депутату от «Яблока» Борису Вишневскому календарик с лентикулярным изображением, на котором в зависимости от угла зрения можно увидеть как самого Вишневского, так и его «двойника» на выборах Виктора Быкова, который на период избирательной кампании сменил имя на Борис Вишневский. Об этом «яблочник» 9 ноября рассказал «Фонтанке».

«Это было бы смешно, если бы не было противно. Потому что эта история с двойником абсолютно отвратительная. Да, она увеличила известность, но это очень грязная избирательная технология, и очень жаль, что она оказалась ненаказуемой юридически», — прокомментировал подарок Вишневский.

Борис Вишневский

«Таким людям надо не просто не подавать руки, а не давать возможность весело рассказывать, как здорово они действовали на выборах. Будет лежать у меня в коллекции вместе с анекдотами о себе... К сожалению, ровно тысячи голосов не хватило в округе, они (двойники. — Прим. ред.) «сожрали». И в чем я абсолютно уверен, что городская администрация и политический блок ко всей этой комбинации имеют непосредственное отношение», — сказал «яблочник».

Вишневский подчеркнул, что самый большой пострадавший в этой истории — это избиратели, которые лишились своего представителя, а именно Ольги Штанниковой, которая баллотировалась по партийному списку. «И никакими шутками с календариками это заслонить невозможно», — подчеркнул парламентарий.

Вишневский баллотировался как в городской парламент, так и в Госдуму. На выборах в Заксобрание его соперниками стали 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский (Алексей Шмелев) и 59-летний Борис Иванович Вишневский (Виктор Быков), последний баллотировался еще и в Госдуму по округу «настоящего» Вишневского. Быков — бывший помощник единоросса Сергея Соловьева, в прошлом созыве — вице-спикера ЗакСа, теперь — депутата Госдумы.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Nazarlik!
Ммм, а точно всю историю с двойниками не в его интересах замутили? Хорошо же пропиарился...
AP-SPb
Кролик, поменявший фамилию на Вишневский, просто чуть раньше, лучше бы что-нибудь сделал полезное для территории, на которой регулярно пытается баллотироваться и так же регулярно жители его прокатывают. Вместо того, чтобы на зеркало пенять. А пока он без стеснения отвечает, что ему плевать на проблемы жителей, другого результата и быть не могло.
266064345
Спикер в открытую поглумился. Вишневский съел и не подавился. В коллекцию я это положу. А в рожу плюнуть слабо. Хотя при нашей действительности я бы ещё руку дающую облобызал бы. Единая Россия рулит!!! А двойники это гной на РАНах России. Тьфу на них
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний