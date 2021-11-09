На лекцию по QR-коду. Российским вузам разрешили пускать в аудитории только вакцинированных студентов

Российские вузы могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов учебных заведений. Об этом заявили в Минобрнауки 9 ноября.



«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», — цитирует ведомство ТАСС.



С 8 ноября студентов пускают на лекции по QR-кодам в нескольких столичных вузах: МГПУ, МГТУ имени Баумана и Финансовом университете при правительстве РФ. Петербургские вузы продолжают обучение в смешанном формате.

