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На лекцию по QR-коду. Российским вузам разрешили пускать в аудитории только вакцинированных студентов

Минобрнауки одобрило введение QR-кодов в российских вузах

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Российские вузы могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов учебных заведений. Об этом заявили в Минобрнауки 9 ноября.

«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», — цитирует ведомство ТАСС.

С 8 ноября студентов пускают на лекции по QR-кодам в нескольких столичных вузах: МГПУ, МГТУ имени Баумана и Финансовом университете при правительстве РФ. Петербургские вузы продолжают обучение в смешанном формате.

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Комментарии (8)

Анна Эстедт
Им же ещё рожать
265056402
студент особо не нужен, его можно драть. Всегда эта дурь была, пока учишься, типа мальчик для битья
michailPotapov
дык на 1 курсе уже ясно что дипломом можно только подтереться ))
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