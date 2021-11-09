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Собянин: Через неделю будет принято решение о новых антиковидных мерах

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, будут ли вводиться новые ограничения в столице.

«Посмотрим в конце недели на показатели и уже на основании анализа будем принимать решение по дальнейшим мерам», — приводит заявление Собянина 9 ноября сайт правительства РФ.

По словам мэра, ситуация в Москве начала улучшаться. Он выразил надежду на то, что она останется «более-менее стабильна».

Столичный градоначальник также пообещал, что в городе будет совершенствоваться система QR-кодов.

С начала пандемии в Москве выявили 1 871 893 случая COVID-19. За последние сутки в городе насчитали 5 287 заболевших.

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Комментарии (4)

angel of death
опять на кофейной гуще гадать будут... в шар магический посмотрят... руны бросят... к бабке-ведунье сходят...
SlawaPiter
Похоже после намордников заставят одеть цифровые ошейники...
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