Собянин: Через неделю будет принято решение о новых антиковидных мерах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, будут ли вводиться новые ограничения в столице.

«Посмотрим в конце недели на показатели и уже на основании анализа будем принимать решение по дальнейшим мерам», — приводит заявление Собянина 9 ноября сайт правительства РФ.



По словам мэра, ситуация в Москве начала улучшаться. Он выразил надежду на то, что она останется «более-менее стабильна».



Столичный градоначальник также пообещал, что в городе будет совершенствоваться система QR-кодов.



С начала пандемии в Москве выявили 1 871 893 случая COVID-19. За последние сутки в городе насчитали 5 287 заболевших.

