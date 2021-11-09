«10 лет спустя, и я снова читаю дисс». Рэпер Слава КПСС ответил на камбэк Оксимирона

Дисс (клип, в котором выражается неуважение к сопернику) был опубликован исполнителем на стриме после того, как поклонники собрали для этого 100 тысяч рублей. В ролике Слава КПСС напоминает, что Оксимирон участвовал в съемках фильма «BEEF: Русский хип-хоп» рэпера Ромы Жигана, от которого десять лет назад получил пощечину, ставшую причиной его переживаний. По мнению автора, Федоров с тех пор боится лишний раз упоминать имя своего бывшего друга Дмитрия Бамберга (Schokk), который также получил от Жигана удары по лицу.

«Боже, господа, как страдал Оксимирон. Сначала Лондон, нищета, потом лещи, предал себя, во всем виновна, как всегда, лишь агрессивная среда», — зачитал Машнов. В недавней рэп-исповеди Федорова он увидел «лишь подлость и малодушие», стремление «заработать баллы», а публика купилась на этот «истеричный надрыв».



Оксимирон 1 ноября прервал творческое молчание и выпустил 10-минутный клип, где он пересказывает все значимые события своей жизни, начиная от конфликта с бывшим другом и коллегой Schokk и заканчивая менторством на Versus, концертом «Я буду петь свою музыку!». По слухам, рэпер на днях выпустит новый альбом под названием «Смутное время». Ранее он опубликовал два сингла — «Цунами» и «Организация».

