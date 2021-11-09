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Водителя, загубившего пешехода на улице Моисеенко, отправили в колонию

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В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с пешеходом, которое произошло в центре города в начале 2021 года. Угодившего под колеса мужчину спасти не удалось.

Как сообщает 9 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, днем 28 января у дома 16 на улице Моисеенко подсудимый, управляя технически исправным автомобилем, не пропустил 55-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре», и сбил его. Пешехода госпитализировали, но от множественных травм, полученных в ДТП, 1 февраля он скончался в больнице.

Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение. Суд признал автомобилиста виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (7)

perekuz
В советское время водитель получал минимум 7 лет, независимо от вины.
AlBerkut
Пешеход всегда прав. Но не всегда жив...
Athair
Тем, кто пишет "водятлы должны", на заметку - жертва уже почти год в могилке, а виновник посидит 2 года в колонии (и не факт, что раньше не выйдет), и продолжит жить?

Стоит ваша жизнь того, чтобы смотреть по сторонам при выходе на дорогу? Или доверите свою жизнь неизвестному вам человеку?
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