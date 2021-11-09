Водителя, загубившего пешехода на улице Моисеенко, отправили в колонию

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с пешеходом, которое произошло в центре города в начале 2021 года. Угодившего под колеса мужчину спасти не удалось.

Как сообщает 9 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, днем 28 января у дома 16 на улице Моисеенко подсудимый, управляя технически исправным автомобилем, не пропустил 55-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре», и сбил его. Пешехода госпитализировали, но от множественных травм, полученных в ДТП, 1 февраля он скончался в больнице.