Водителя, загубившего пешехода на улице Моисеенко, отправили в колонию

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с пешеходом, которое произошло в центре города в начале 2021 года. Угодившего под колеса мужчину спасти не удалось.
Как сообщает 9 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, днем 28 января у дома 16 на улице Моисеенко подсудимый, управляя технически исправным автомобилем, не пропустил 55-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре», и сбил его. Пешехода госпитализировали, но от множественных травм, полученных в ДТП, 1 февраля он скончался в больнице.
Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение. Суд признал автомобилиста виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.