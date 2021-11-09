Работница петербургской школы получала зарплату за «мертвые души» и заработала условный срок

Как установил суд, не позднее февраля 2014 года Светлана Любимова ввела в заблуждение гражданина К., сказав, что его смогут законно принять на работу в школу. Она убедила директора трудоустроить мужчину, и его сначала приняли техником на 0,25 ставки, а затем и инженером на полставки. Любимова указывала в документах, что К. якобы отрабатывает свои часы, хотя это было и не так. Вплоть до 2019 года на полученные от К. банковские карты начислялась зарплата — в целом чуть больше 517 тысяч рублей.

Колпинский райсуд Петербурга приговорил к условному сроку замдиректора школы по административно-хозяйственной работе. Женщина получала деньги за поддельных работников, сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

Такие же схемы замдиректора проворачивала еще трижды с разными людьми, которым было выплачено 612, 578 и 502 тысячи рублей, соответственно.



Вину Любимова полностью признала — не согласилась только с вмененными суммами. За мошенничество она получила 3 года условно с 2 годами испытательного срока.

