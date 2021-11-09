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В Португалии запретили работодателям беспокоить сотрудников в нерабочее время

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Португальские власти приняли закон, запрещающий звонить или отправлять сообщения в нерабочее время.

«Работодатели столкнутся со штрафами за обращение к работникам в нерабочее время. Компаниям также придется помогать оплачивать расходы, связанные с удаленной работой, такие как счета за электричество и Интернет», — сообщает 9 ноября Euronews.

Правящая Социалистическая партия Португалии заявила, что нововведения являются желанием упорядочить сферу удаленной работы, которая стала популярной из-за пандемии.

При этом к маленьким компаниям, где менее 10 сотрудников, новые правила применяться не будут.

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Комментарии (9)

SERGEY111
Вот по этому показателю Россия никогда не обгонит Португалию , никогда - ну если только когда то при смене как минимум нескольких поколений в России произойдет коренной слом сознания .
ElenaLeo
Отличный закон, поддерживаю.
f0ntan
Те португальские сотрудники, которые будут напирать работодателю на принятие этого закона, быстро расстанутся со своей работой
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