В Португалии запретили работодателям беспокоить сотрудников в нерабочее время

Португальские власти приняли закон, запрещающий звонить или отправлять сообщения в нерабочее время.
«Работодатели столкнутся со штрафами за обращение к работникам в нерабочее время. Компаниям также придется помогать оплачивать расходы, связанные с удаленной работой, такие как счета за электричество и Интернет», — сообщает 9 ноября Euronews.
Правящая Социалистическая партия Португалии заявила, что нововведения являются желанием упорядочить сферу удаленной работы, которая стала популярной из-за пандемии.
При этом к маленьким компаниям, где менее 10 сотрудников, новые правила применяться не будут.