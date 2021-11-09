«А пахнет как!» Полиция показала алкогольное подполье на Учительской, откуда тоннами вывозили спиртное

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 9 ноября, алкогольное производство действовало в двух гаражах на Учительской улице. Полицейские нагрянули туда, расследуя уголовное дело о работе аналогичного цеха на Суздальском проспекте . Там в начале октября нашли 500 литров спиртосодержащей продукции и специалиста по розливу.

Более четырёх тонн контрафактного спиртного изъяли оперативники экономической полиции в Калининском районе Петербурга. Предполагаемый организатор подпольного бизнеса объясняется в отделе.

На Учительской бизнес шёл активнее. Изъято 4 тонны 200 литров спиртного, 167 коробок контрафактных сигарет, оборудование, бутылки, узнаваемые марки. Разброс продукции впечатлил полицейских. В гаражах к продаже готовили как коньяк и водку, так и коктейли, например мохито.



«А пахнет как!» — оценил один из сотрудников, осматривая пятилитровую бутылку с красным вином.

