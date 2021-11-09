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«А пахнет как!» Полиция показала алкогольное подполье на Учительской, откуда тоннами вывозили спиртное

С Учительской изъяли тонны контрафактного алкоголя и 167 коробок сигарет

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Более четырёх тонн контрафактного спиртного изъяли оперативники экономической полиции в Калининском районе Петербурга. Предполагаемый организатор подпольного бизнеса объясняется в отделе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 9 ноября, алкогольное производство действовало в двух гаражах на Учительской улице. Полицейские нагрянули туда, расследуя уголовное дело о работе аналогичного цеха на Суздальском проспекте. Там в начале октября нашли 500 литров спиртосодержащей продукции и специалиста по розливу.

На Учительской бизнес шёл активнее. Изъято 4 тонны 200 литров спиртного, 167 коробок контрафактных сигарет, оборудование, бутылки, узнаваемые марки. Разброс продукции впечатлил полицейских. В гаражах к продаже готовили как коньяк и водку, так и коктейли, например мохито.

«А пахнет как!» — оценил один из сотрудников, осматривая пятилитровую бутылку с красным вином.

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

По версии полиции, заведует обоими цехами один хозяин — 46-летний уроженец Эстонии. На видео мужчина рассказывает, как закупал спирт на «Авито» для перепродажи. Его доставили в отдел, где допросят в качестве подозреваемого.

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Комментарии (3)

James Cook
Сколько лет он там бодяжил
ДуремарСПб.
Эстонец не знал кто крышует контрафакт и ждал бандитов,пришли менты он и побежал и больше ничего не оставалось как возбудится и уйти со смены без денег.
Карабас Барабас
Жадность сгубила эстонца. Поделился бы и лил бы дальше, годами. Менты бы его сами охраняли, лишь бы ни кто не траванулся.
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