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Глава МИД РФ: Мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана

Лавров заявил о притеснении русскоязычных в Казахстане

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет о случаях ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана. Об этом глава внешнеполитического ведомства Москвы пишет 9 ноября в статье для «Российской газеты» в честь 29-летия установления дипотношений с Казахстаном.

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — утверждает Сергей Лавров.

Фото: Фото kremlin.ru
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При этом глава МИД РФ отмечает, что «уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном (столица Казахстана. — Прим. ред.) позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры». По словам Лаврова, вопросы, связанные с проявлением нетерпимости, решаются по «прямым каналам связи»: по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, администраций президентов, неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообществ двух стран.

Лавров напоминает, что «по Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским».

Ранее СМИ сообщали, что минувшим летом в Казахстане были организованы так называемые «языковые патрули», которые заставляли русскоязычных граждан извиняться за незнание казахского.

В 2017 году экс-президент Казахстана Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Он утвердил разработанный экспертами алфавит и назначил срок полного перехода казахской письменности на латиницу — 2025 год.

Фото: Фото kremlin.ru

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Комментарии (13)

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Чем дольше будут винить в совершенно очевидных вещах абстрактное "внешнее влияние", тем меньше надежды на реальное изменение положения дел.
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Но чо, минус еще один друг и начало изрыгания содержимого желудка киселева, соловьева, скабеевой и симоньян теперь еще и на Казахстан? Ну как с планетой не повезло, ну кругом только русских не любят. Ага, мы живем в самой лучшей стране мира, а остальные страны нам завидуют…
Mikkä Kårhunen
а вы предоставьте русским живущим в Казахстане жилье в России и работу,только вот незадача,не поедут они
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