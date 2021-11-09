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После массового ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти волонтеры ищут сбежавших из машины собак

После массового ДТП с участием грузовиков в районе 225-го километра федеральной трассы «Кола» в Ленобласти волонтеры ищут трех собак, выбравшихся из салона одной из машин. Их готовы принять в доме для собак в Лодейном Поле.

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Как рассказала читательница «Фонтанки» Виктория 9 ноября, о хвостатых в Toyota она узнала из чата автоволонтеров «Чат экстренной помощи!» в WhatsApp. По ее словам, участники сообщества на свои средства помогают попавшим в беду животным.

«Поступил звонок создателю нашего чата — Сергею Лучинскому. Ему рассказали, что в одной из машин находятся четыре собаки. Потом стало известно, что внутри был еще и щенок в коробке. Мы еле-еле нашли штрафстоянку, на которую увезли машину, оказалось, машину увезли со щенком в салоне. Его спасли и увезли в дом для собак «Васильки», — рассказала Виктория.

По ее словам, одна собака скончалась на месте, еще три — рыжая и две черные — выскочили из автомобиля и разбежались кто куда.

Узнать клички потерявшихся питомцев удалось Юлии, связавшейся со знакомыми хозяйки, попавшей в реанимацию. В транспортном средстве, по ее сведениям, находились рыжая Боня, а также темные Кира и Мила.

«Я знаю волонтеров в том городе, откуда пострадавшая родом. Они мне помогли выйти на знакомых женщины, а также узнать их клички. Боня — рыжая, она очень старенькая и плохо видит. Две небольшие — Мила и Кира. Один пес без передней лапы — Митя. До этого была информация о погибшей собаке, но кто из них погиб — неясно», — рассказала Юлия.

Напомним, ранее стало известно, что в ДТП на «Коле» с участием двух легковушек и двух грузовиков пострадала 68-летняя пассажирка «Тойоты».

Волонтеры поделились фотографиями животных с надеждой, что кто-нибудь заметит хвостатых и расскажет им о находке. Всех, кто что-либо знает о местонахождении питомцев, просят звонить по номеру: +7 950 043-71-41.

Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
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Фото: читательница «Фонтанки» Виктория
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Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
Фото: читательница «Фонтанки» Виктория

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Комментарии (1)

Vvs Spb
Хорошо, что есть такие люди. Кто действительно решает, а не болтает. Здоровья вам всем.
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