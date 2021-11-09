После массового ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти волонтеры ищут сбежавших из машины собак

«Поступил звонок создателю нашего чата — Сергею Лучинскому. Ему рассказали, что в одной из машин находятся четыре собаки. Потом стало известно, что внутри был еще и щенок в коробке. Мы еле-еле нашли штрафстоянку, на которую увезли машину, оказалось, машину увезли со щенком в салоне. Его спасли и увезли в дом для собак «Васильки», — рассказала Виктория.

Как рассказала читательница «Фонтанки» Виктория 9 ноября, о хвостатых в Toyota она узнала из чата автоволонтеров «Чат экстренной помощи!» в WhatsApp. По ее словам, участники сообщества на свои средства помогают попавшим в беду животным.

По ее словам, одна собака скончалась на месте, еще три — рыжая и две черные — выскочили из автомобиля и разбежались кто куда.



Узнать клички потерявшихся питомцев удалось Юлии, связавшейся со знакомыми хозяйки, попавшей в реанимацию. В транспортном средстве, по ее сведениям, находились рыжая Боня, а также темные Кира и Мила.



«Я знаю волонтеров в том городе, откуда пострадавшая родом. Они мне помогли выйти на знакомых женщины, а также узнать их клички. Боня — рыжая, она очень старенькая и плохо видит. Две небольшие — Мила и Кира. Один пес без передней лапы — Митя. До этого была информация о погибшей собаке, но кто из них погиб — неясно», — рассказала Юлия.



Напомним, ранее стало известно, что в ДТП на «Коле» с участием двух легковушек и двух грузовиков пострадала 68-летняя пассажирка «Тойоты».

