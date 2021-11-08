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В ДТП с грузовиками на «Коле» пострадала пенсионерка

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После ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти госпитализировали пострадавшую — пожилую женщину. Об этом сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы.

В районе 225-го километра «Колы» около семи вечера 8 ноября столкнулись две легковушки и два грузовика. По уточненной информации, участниками аварии стали грузовики DAF, Volvo и легковые Toyota и Ford. Помощь медиков понадобилась 68-летней пассажирке «Тойоты», ее увезли в больницу.

После аварии трассу перекрывали примерно на полтора часа, в 20:30 движение было открыто. В ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что последствия ДТП устраняли четыре человека и две единицы техники. Причины и обстоятельства аварии устанавливает дорожная полиция.

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