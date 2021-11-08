Жесткое ДТП на «Коле». Два грузовика смяли легковушки под Петербургом

В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись четыре автомобиля. Движение на 225-м километре дороги перекрыто, сообщили 8 ноября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



ДТП произошло около 18:50. По предварительным данным, столкнулись два грузовика и две легковушки. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.



На опубликованных фото видно, что один из легковых автомобилей серьезно пострадал. На место прибыли спасатели.

