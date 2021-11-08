FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
71.40р82.54р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Жесткое ДТП на «Коле». Два грузовика смяли легковушки под Петербургом

Две легковушки столкнулись с грузовиками на трассе «Кола» в Ленобласти

0
Печать

В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись четыре автомобиля. Движение на 225-м километре дороги перекрыто, сообщили 8 ноября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП произошло около 18:50. По предварительным данным, столкнулись два грузовика и две легковушки. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.

На опубликованных фото видно, что один из легковых автомобилей серьезно пострадал. На место прибыли спасатели.

ПоделитьсяПоделиться

«Фонтанка» писала, что 5 ноября в аварии на трассе «Кола» погибли две женщины. Их автомобиль выехал на встречку, пробил металлическое ограждение, вылетел в кювет и врезался в дерево.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний