На «Коле» автомобиль пробил ограждение и улетел в кювет. Погибли две женщины

По предварительной информации, днем 5 ноября на 131-м километре трассы «Кола» автомобиль «Рено Сандеро», двигаясь в сторону Петербурга, выехал на встречку, врезался в металлическое ограждение, вылетел в кювет и врезался в дерево.

В Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает 6 ноября 47news со ссылкой на региональное ГУ МВД.

В результате погибла женщина-водитель. Ее пассажирка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, спасти пострадавшую не удалось.

В дорожной инспекции изданию заявили, что водитель получила права в 2020 году. Нарушений ПДД за ней не числится.



Еще об одной аварии на «Коле» ранее писала «Фонтанка». Кроссовер Haval F7 при манёвре налево не предоставил преимущество в движении и врезался в «Ладу Гранту». В результате аварии смертельные травмы получил пассажир отечественного автомобиля — 37-летний военнослужащий скончался на месте аварии. Его 23-летнего товарища, водителя «Лады», госпитализировали с травмами средней тяжести. Оба военных служили в части в посёлке Ваганово.

