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На «Коле» автомобиль пробил ограждение и улетел в кювет. Погибли две женщины

Два человека погибли после ДТП на трассе «Кола» под Петербургом

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В Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает 6 ноября 47news со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По предварительной информации, днем 5 ноября на 131-м километре трассы «Кола» автомобиль «Рено Сандеро», двигаясь в сторону Петербурга, выехал на встречку, врезался в металлическое ограждение, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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В результате погибла женщина-водитель. Ее пассажирка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, спасти пострадавшую не удалось.

В дорожной инспекции изданию заявили, что водитель получила права в 2020 году. Нарушений ПДД за ней не числится.

Еще об одной аварии на «Коле» ранее писала «Фонтанка». Кроссовер Haval F7 при манёвре налево не предоставил преимущество в движении и врезался в «Ладу Гранту». В результате аварии смертельные травмы получил пассажир отечественного автомобиля — 37-летний военнослужащий скончался на месте аварии. Его 23-летнего товарища, водителя «Лады», госпитализировали с травмами средней тяжести. Оба военных служили в части в посёлке Ваганово.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (3)

266590929
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за лю.бую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
rt7421656
власти! Расширяйте Мурманское шоссе хотя бы да поворота на Иссад. Если на это нет денег -ставьте просто разделительную, сколько еще должно погибнуть/покалечиться там людей в бОльшей части невиновных раз люди безопасно ездить не умеют
hal9000
там двухполоска..там надо предупреждающий знак с рисунком старухи с косой ставить с обеих сторон..обгоны делают на пределах,потомучто фура например идет и сзади тащит колонну..ктонибудь из середины или сзади колонны начинают обгон его непускают потом в ряд..и встречка едет..этот участок особенно перед выходными там когда на дачу или с дач едут..реально дорога смерти..что то похожее в москве новорижское шоссе..тоже есть участок смерти..их потомучто расширять надо а деньги своровали все ездят теперь на мерседесах да котеджи настроили на эти деньги..и посмеиваются мол..аккуратней надо ездить..
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