FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +6
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В ДТП под Петербургом погиб военный. Его товарища увезли в больницу

Военный погиб в ДТП на «Коле» под Петербургом

Смертельная авария произошла во Всеволожском районе Ленобласти. Неудачный манёвр унёс жизнь военного.

0
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, накануне около полудня на съезде с трассы «Магистральная» на «Колу» кроссовер Haval F7 при манёвре налево не предоставил преимущество в движении и врезался в «Ладу Гранту». В результате аварии смертельные травмы получил пассажир отечественного автомобиля — 37-летний военнослужащий скончался на месте аварии. Его 23-летнего товарища, водителя «Лады», госпитализировали с травмами средней тяжести. Оба военных служили в части в посёлке Ваганово.

Фото: Упрдор Северо-Запад
ПоделитьсяПоделиться

52-летний петербуржец, управлявший китайским кроссовером, задержан. По информации 47news, с начала 2021 года мужчина девять раз привлекался за превышение скорости. Возбуждено уголовное дело.

В Западном военном округе гибель военнослужащего в ДТП «Фонтанке» подтвердили, уточнив, что он передвигался на частном автомобиле во внеслужебное время в качестве пассажира.

Фото: Упрдор Северо-Запад

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний