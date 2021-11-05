В ДТП под Петербургом погиб военный. Его товарища увезли в больницу

Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, накануне около полудня на съезде с трассы «Магистральная» на «Колу» кроссовер Haval F7 при манёвре налево не предоставил преимущество в движении и врезался в «Ладу Гранту». В результате аварии смертельные травмы получил пассажир отечественного автомобиля — 37-летний военнослужащий скончался на месте аварии. Его 23-летнего товарища, водителя «Лады», госпитализировали с травмами средней тяжести. Оба военных служили в части в посёлке Ваганово.
52-летний петербуржец, управлявший китайским кроссовером, задержан. По информации 47news, с начала 2021 года мужчина девять раз привлекался за превышение скорости. Возбуждено уголовное дело.
В Западном военном округе гибель военнослужащего в ДТП «Фонтанке» подтвердили, уточнив, что он передвигался на частном автомобиле во внеслужебное время в качестве пассажира.