Путин наградил девятерых медиков из Петербурга вместе с главой Центра им. Гамалеи

Президент России Владимир Путин тем же указом, которым наградил главу Центра им. Гамалеи, отметил девятерых медиков из Петербурга. Документ опубликован 8 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили главврач Женской консультации № 18 Ирина Котылевская, заведующая отделением клиники Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Наталья Смолянко и заведующая отделением СПбГУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей» Татьяна Мельникова.
Еще шестеро медиков получили медаль Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией: заведующие отделениями Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Елена Каширская и Антон Кузьмин и старшая медицинская сестра Наталья Колесихина, а также врач Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Олеся Игнатова, медсестра Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Ксения Пыляева и заведующая отделением Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова.