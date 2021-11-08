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Путин наградил девятерых медиков из Петербурга вместе с главой Центра им. Гамалеи

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Президент России Владимир Путин тем же указом, которым наградил главу Центра им. Гамалеи, отметил девятерых медиков из Петербурга. Документ опубликован 8 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили главврач Женской консультации № 18 Ирина Котылевская, заведующая отделением клиники Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Наталья Смолянко и заведующая отделением СПбГУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей» Татьяна Мельникова.

Еще шестеро медиков получили медаль Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией: заведующие отделениями Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Елена Каширская и Антон Кузьмин и старшая медицинская сестра Наталья Колесихина, а также врач Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Олеся Игнатова, медсестра Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Ксения Пыляева и заведующая отделением Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова.

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Комментарии (5)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переб.олела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Дмитрий_1111
интересно а за что их наградили?
grannie
Интересно, то, что все награждённые в СПб - женщины это совпадение или нет?...
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