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Путин наградил директора Центра Гамалеи Гинцбурга орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу», — гласит текст документа, опубликованного 8 ноября.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи разработал вакцину для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». В августе 2020 года Министерство здравоохранения России выдало ему регистрационное удостоверение.

Помимо «Спутника V» в оборот выпущена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». «Фонтанка» писала, что в начале ноября в ведущем медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование препарата. По его данным, вакцина продемонстрировала высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунного ответа.

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Комментарии (16)

angel of death
можно подумать эти цацки спасут их на старости лет от мизерной пенсии...
266601708
Сергей Шойгу (2014 год) — генерал армии, министр обороны Российской Федерации.
Алишер Усманов (2014 год) — предприниматель, основатель USM Holdings
Александр Лукашенко (30 августа 2014 года) — президент Республики Беларусь
Александр Масляков (30 июня 2015 года) — советский и российский телеведущий, основатель КВН.
266601708
Кто из известных людей награжден орденом Невского?
Борис Грызлов (15 декабря 2010) — член Совета безопасности РФ
Владимир Чуров (3 мая 2012 года) — председатель Центральной избирательной комиссии РФ
Валентина Терешкова (12 июня 2013 года) — советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт
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Сергей Степашин (2014 год) — председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реф
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