Путин наградил директора Центра Гамалеи Гинцбурга орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу», — гласит текст документа, опубликованного 8 ноября.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи разработал вакцину для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». В августе 2020 года Министерство здравоохранения России выдало ему регистрационное удостоверение.
Помимо «Спутника V» в оборот выпущена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». «Фонтанка» писала, что в начале ноября в ведущем медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование препарата. По его данным, вакцина продемонстрировала высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунного ответа.