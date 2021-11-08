Губернатор Петербурга посетовал, что каждый день по 10 тысяч записавшихся не приходят на вакцинацию

«Хотел бы обратиться к петербуржцам с просьбой воздержаться от записи в несколько поликлиник сразу. Каждый день порядка 10 тысяч заявившихся не приходит вакцинироваться. Это существенно удлиняет время ожидания для других желающих и не дает городу использовать прививочные мощности на все 100%», – сказал 8 ноября Беглов в своем традиционном радиообращении.

Петербуржцы, которые записываются сразу в несколько поликлиник на вакцинацию от коронавируса, тысячами не являются по своим номеркам и удлиняют путь других горожан к прививке, заявил губернатор Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что Петербург может вакцинировать до 40 тысяч человек за сутки. И отметил рост числа желающих привиться.



«Неделю назад, в первый нерабочий понедельник, у нас было сделано более 24,5 тысяч прививок. Из них 18,5 тысяч — первым компонентом «Спутника V». Это почти в два раза больше, чем в будние дни до осенних каникул. Всего за последние две недели число вакцинированных за сутки увеличилось в среднем на 12-15 тысяч человек. Мы продолжаем расширять сеть прививочных пунктов и возможности уже открытых», – сообщил Беглов.



По его словам, Петербургу за счет нерабочих дней удалось выйти на новое плато по заболеваемости и сохранить ресурс системы здравоохранения. Борьба с пандемией будет продолжена без ограничений без общепита и развлечений.



Какие ограничения действуют в Петербурге с 8 ноября – читайте здесь.

