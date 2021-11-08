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Губернатор Петербурга посетовал, что каждый день по 10 тысяч записавшихся не приходят на вакцинацию

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Петербуржцы, которые записываются сразу в несколько поликлиник на вакцинацию от коронавируса, тысячами не являются по своим номеркам и удлиняют путь других горожан к прививке, заявил губернатор Александр Беглов.

«Хотел бы обратиться к петербуржцам с просьбой воздержаться от записи в несколько поликлиник сразу. Каждый день порядка 10 тысяч заявившихся не приходит вакцинироваться. Это существенно удлиняет время ожидания для других желающих и не дает городу использовать прививочные мощности на все 100%», – сказал 8 ноября Беглов в своем традиционном радиообращении.

Губернатор напомнил, что Петербург может вакцинировать до 40 тысяч человек за сутки. И отметил рост числа желающих привиться.

«Неделю назад, в первый нерабочий понедельник, у нас было сделано более 24,5 тысяч прививок. Из них 18,5 тысяч — первым компонентом «Спутника V». Это почти в два раза больше, чем в будние дни до осенних каникул. Всего за последние две недели число вакцинированных за сутки увеличилось в среднем на 12-15 тысяч человек. Мы продолжаем расширять сеть прививочных пунктов и возможности уже открытых», – сообщил Беглов.

По его словам, Петербургу за счет нерабочих дней удалось выйти на новое плато по заболеваемости и сохранить ресурс системы здравоохранения. Борьба с пандемией будет продолжена без ограничений без общепита и развлечений.

Какие ограничения действуют в Петербурге с 8 ноября – читайте здесь.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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