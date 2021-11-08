FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Протечка в новом общежитии СПбГУ случилась дважды. В вузе назвали причину

В СПбГУ нашли причину протечки в новом здании общежития

На крыше нового общежития СПбГУ, где случилась протечка, не нашли дефектов. Вода попала в здание из ливневого стока.

1
Печать

Как рассказали в пресс-службе вуза 8 ноября, первая протечка произошла два дня назад. Около 15:40 в аварийно-диспетчерскую службу «Михайловской дачи» поступило сообщение о потекшем потолке в 625-й комнате. Приехавший на место техник повреждений кровли не обнаружил и предположил, что вода попала через прижимные планки светового фонаря. Планки были поджаты. В блоке поставили ведро для сбора остатков воды.

На следующий день, 7 ноября, снова полил дождь, а затем потек потолок. Вода залила лестницу. В вузе оценили количество проникших в здание осадков в два ведра.

«В ходе поисков места протечки пришлось вскрывать гипрочные потолки, осматривать межпотолочное пространство. Причина была найдена: на трубе дождевого стояка в межпотолочном пространстве между крышей и третьим этажом сползла соединительная муфта. Муфту поставили на место, обжали хомутами», — уточнили в пресс-службе.

Следы протечки остались на потолке и стене коридора в двух блоках, они будут устранены после окончательной просушки.

О протечке в 6-м корпусе общежития рассказали студенты. Здание ввели в эксплуатацию только в сентябре, оно входит в состав комплекса «Михайловская дача», на реконструкцию проекта только из федерального бюджета выделили 12 млрд рублей.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266601528
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лек.арствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний