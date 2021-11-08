Протечка в новом общежитии СПбГУ случилась дважды. В вузе назвали причину

Как рассказали в пресс-службе вуза 8 ноября, первая протечка произошла два дня назад. Около 15:40 в аварийно-диспетчерскую службу «Михайловской дачи» поступило сообщение о потекшем потолке в 625-й комнате. Приехавший на место техник повреждений кровли не обнаружил и предположил, что вода попала через прижимные планки светового фонаря. Планки были поджаты. В блоке поставили ведро для сбора остатков воды.



На следующий день, 7 ноября, снова полил дождь, а затем потек потолок. Вода залила лестницу. В вузе оценили количество проникших в здание осадков в два ведра.

