Протечка в новом общежитии СПбГУ случилась дважды. В вузе назвали причину

Как рассказали в пресс-службе вуза 8 ноября, первая протечка произошла два дня назад. Около 15:40 в аварийно-диспетчерскую службу «Михайловской дачи» поступило сообщение о потекшем потолке в 625-й комнате. Приехавший на место техник повреждений кровли не обнаружил и предположил, что вода попала через прижимные планки светового фонаря. Планки были поджаты. В блоке поставили ведро для сбора остатков воды.
На следующий день, 7 ноября, снова полил дождь, а затем потек потолок. Вода залила лестницу. В вузе оценили количество проникших в здание осадков в два ведра.
«В ходе поисков места протечки пришлось вскрывать гипрочные потолки, осматривать межпотолочное пространство. Причина была найдена: на трубе дождевого стояка в межпотолочном пространстве между крышей и третьим этажом сползла соединительная муфта. Муфту поставили на место, обжали хомутами», — уточнили в пресс-службе.
Следы протечки остались на потолке и стене коридора в двух блоках, они будут устранены после окончательной просушки.
О протечке в 6-м корпусе общежития рассказали студенты. Здание ввели в эксплуатацию только в сентябре, оно входит в состав комплекса «Михайловская дача», на реконструкцию проекта только из федерального бюджета выделили 12 млрд рублей.