Кампус СПбГУ за 12 млрд не выдержал ноябрьских дождей. Общежития открыли только в сентябре

Как сообщает студенческий паблик «Лупа и Пупа» 8 ноября, протечка случилась в 6-м корпусе общежития. На опубликованных кадрах запечатлена сочащаяся с потолка вода. Затопило лестничную площадку.

«Бороться с разрушениями студентам пришлось своими силами все выходные. Вызванные 6 ноября диспетчер и рабочие сказали, что ничем помочь не могут, и посоветовали подождать окончания дождя. Стихия тем временем не собиралась сдаваться, и некоторым студентам пришлось всю ночь вычерпывать воду из своих блоков. Представители администрации пообещали разобраться с проблемой в понедельник, то есть сегодня. Спустя два дня после начала потопа», — говорится в сообщении.

По информации студентов, это не первая протечка, в некоторых блоках размокший потолок меняли в течение прошлой недели. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу СПбГУ.



Девять зданий общежитий для 600 студентов ввели в эксплуатацию в сентябре. Они входят в проект реконструкции дворцово-паркового комплекса «Михайловская дача». На строительство всего кампуса только из федерального бюджета было направлено 12 млрд рублей, заявлял председатель попечительского совета Высшей школы менеджмента СПбГУ Сергей Иванов. Дороговизну работ он объяснял реконструкцией памятника архитектуры середины XIX века. В 2015 году были введены в эксплуатацию главный учебный корпус, многофункциональный студенческий центр, хозяйственный блок.

