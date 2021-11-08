Театр АХЕ представит «ПротоФауста» в музее

10 ноября в рамках фестиваля «Дягилев. P.S» состоится премьера спектакля театра АХЕ «ПротоФауст». Сюжет про Фауста впишут в интерьеры Шереметевского дворца — Музея Музыки, а вместе с ними и выставочные экспонаты, с одной стороны, напоминающие о временах Фауста и Гете, а с другой — соединяющие давно прошедшие века с нынешней эпохой ядерных испытаний и нейронных инстинктов.



Фото: vk.com/protofaust Поделиться Поделиться







Тема Фауста и все, что с ней связано — проблема выбора, страсть к знаниям, а с ней и стремление к безграничной власти, не просто готовность, а способность пожертвовать самым ценным и цена этой жертвы — не первый год будоражит фантазию и воображение создателей спектаклей театра АХЕ. За все время существования здесь выпустили четыре постановки, в которых присутствовало имя добропорядочного профессора, однажды понявшего ограниченность знаний, бывших в его распоряжении, но осознающего, что сокровенные тайны мироздания вряд ли когда-либо окажутся доступны человеческому разуму.



Режиссеры и авторы идеи новой работы Максим Исаев и Ник Хамов, а также композитор Денис Антонов намерены создать идеальный спектакль-инсталляцию, где известные четыре стихии будут представлены в виде объектов, объекты станут элементами игры, а игра бесконечным экспонатом музея, к которому захочется возвращаться как к Моне Лизе. Но будет еще и стихия номер пять, но какая именно — пока держится в тайне, и раскроют ее только на премьере.

Спектакль-инсталляция предполагается в 5 выставочных пространствах дворца.

10, 11, 12, 13, 14 ноября, начало в 19.00.

12+

Наталия Эфендиева

