FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
70.13р81.74р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Петербуржцам покажут «искушения Фауста»

0
Печать

В Музее театрального и музыкального искусства грядёт проект, посвящённый Фаусту — одному из архетипичных персонажей мировой культуры. Его предложат осмыслить через музыкальные темы, перформансы и работы современных художников.

Фото: theatremuseum.ru/
ПоделитьсяПоделиться

Выставка «Пять искушений Иоанна Фауста» в Полярном флигеле Шереметевского дворца обещает полифонию искусств, как говорят солидные кураторы — междисциплинарность. На открытии проекта 8 ноября выступит с перформансом Инженерный театр АХЕ, на выставке гости смогут услышать фрагменты музыкальных произведений, написанных по мотивам текстов о Фаусте (оперу Шарля Гуно «Фауст», оперу Арриго Бойто «Мефистофель», ораторию Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста» и другие). Организаторы отдельно обещают, что звук будет воспроизводить «оборудование с высокими аудиоакустическими характеристиками».

Протофауст. Спектакль Инженерного театра АХЕ
Протофауст. Спектакль Инженерного театра АХЕФото: theatremuseum.ru/
ПоделитьсяПоделиться

Экспозицию составят предметы из собрания Музея театрального и музыкального искусства, московского музея Альфреда Шнитке, Российского национального музея музыки, Русского музея, частных собраний. Будут работы современных художников — Маяны Насыбулловой, Нестора Энгельке, Александра Дашевского, Андрея Бартенева, Петра Дьякова и даже видеоарт культовых AES+F.

Выставка обещает небанальное прочтение мифа о Фаусте — именно мифа, а не конкретного произведения, даже если это текст Гёте. Легенда о Фаусте бытовала и до Гёте, она преломляется в музыке и театре, а русская литература дала миру «Мастера и Маргариту» — харизматичную версию вечного сюжета. Сама фабула проста, на первый план выходят внутренние движения и решения героев — и, конечно, обаяние Мефистофеля. Живучесть «Фауста» и производных — в двойственности, увидеть россыпь трактовок и образов вы сможете на выставке. К ней приурочены спектакли и концерты, а также публичные диалоги (расписание смотрите на сайте). Сама же выставка проходит в рамках Международного фестиваля «Дягилев. P.S.».

Выставка «Пять искушений Иоганна Фауста» пройдёт в Полярном флигеле Шереметевского дворца с 9 ноября 2021 по 27 марта 2022. Подробности — на сайте музея. 16+

Анастасия Семенович

Фото: theatremuseum.ru/
Протофауст. Спектакль Инженерного театра АХЕ
Протофауст. Спектакль Инженерного театра АХЕФото: theatremuseum.ru/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний