Петербуржцам покажут «искушения Фауста»

Выставка «Пять искушений Иоанна Фауста» в Полярном флигеле Шереметевского дворца обещает полифонию искусств, как говорят солидные кураторы — междисциплинарность. На открытии проекта 8 ноября выступит с перформансом Инженерный театр АХЕ, на выставке гости смогут услышать фрагменты музыкальных произведений, написанных по мотивам текстов о Фаусте (оперу Шарля Гуно «Фауст», оперу Арриго Бойто «Мефистофель», ораторию Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста» и другие). Организаторы отдельно обещают, что звук будет воспроизводить «оборудование с высокими аудиоакустическими характеристиками».

Экспозицию составят предметы из собрания Музея театрального и музыкального искусства, московского музея Альфреда Шнитке, Российского национального музея музыки, Русского музея, частных собраний. Будут работы современных художников — Маяны Насыбулловой, Нестора Энгельке, Александра Дашевского, Андрея Бартенева, Петра Дьякова и даже видеоарт культовых AES+F.



Выставка обещает небанальное прочтение мифа о Фаусте — именно мифа, а не конкретного произведения, даже если это текст Гёте. Легенда о Фаусте бытовала и до Гёте, она преломляется в музыке и театре, а русская литература дала миру «Мастера и Маргариту» — харизматичную версию вечного сюжета. Сама фабула проста, на первый план выходят внутренние движения и решения героев — и, конечно, обаяние Мефистофеля. Живучесть «Фауста» и производных — в двойственности, увидеть россыпь трактовок и образов вы сможете на выставке. К ней приурочены спектакли и концерты, а также публичные диалоги (расписание смотрите на сайте). Сама же выставка проходит в рамках Международного фестиваля «Дягилев. P.S.».

