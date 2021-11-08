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Суд отправил в СИЗО жителя Ленобласти, который принял соседку за нечисть и отрубил ей голову топором

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Приозерский горсуд Ленобласти на два месяца заключил под стражу 48-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, днем 6 ноября мужчина распивал спиртное с двумя женщинами в дачном доме в поселке Орехово. Внезапно он поругался с одной из собутыльниц, ударил ее ножом в шею, а после отрубил ей голову топором.

Как писало издание 47news, после задержания подозреваемый рассказал, что таким образом боролся то ли с зомби, то ли с вампирами. Пил он не первый день, поэтому его слова списали на проявление белой горячки.

Мужчина останется в СИЗО до 5 января 2022 года.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Вроде как убитой 64 года. И на месте был задержан ровесник убитой. Но арестован уже 48-ми летний.
Это как, помолодел?
Значит точно ведьма была, грохнул её и разом на 16 лет помолодел 😎
angel of death
надеюсь ему дадут пожизненное
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