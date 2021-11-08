Суд отправил в СИЗО жителя Ленобласти, который принял соседку за нечисть и отрубил ей голову топором

Приозерский горсуд Ленобласти на два месяца заключил под стражу 48-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба судов региона.



По версии следствия, днем 6 ноября мужчина распивал спиртное с двумя женщинами в дачном доме в поселке Орехово. Внезапно он поругался с одной из собутыльниц, ударил ее ножом в шею, а после отрубил ей голову топором.



Как писало издание 47news, после задержания подозреваемый рассказал, что таким образом боролся то ли с зомби, то ли с вампирами. Пил он не первый день, поэтому его слова списали на проявление белой горячки.

