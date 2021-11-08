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«Газпром»: «Северный поток — 2» готов к запуску

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено, он готов к запуску, сообщил замглавы департамента «Газпрома» Алексей Фиников в ходе закрытой телефонной конференции. Об этом 8 ноября пишет ТАСС.

По его словам, первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая находится в процессе подготовки к заполнению. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил о том, что заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2» завершится в декабре.

Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» началась 4 октября. Запуску предшествовали пусконаладочные работы по оценке целостности газопровода. Кроме того, были проведены внешние визуальная и инструментальная проверки.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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