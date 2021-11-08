«Газпром»: «Северный поток — 2» готов к запуску

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено, он готов к запуску, сообщил замглавы департамента «Газпрома» Алексей Фиников в ходе закрытой телефонной конференции. Об этом 8 ноября пишет ТАСС.



По его словам, первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая находится в процессе подготовки к заполнению. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил о том, что заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2» завершится в декабре.



Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» началась 4 октября. Запуску предшествовали пусконаладочные работы по оценке целостности газопровода. Кроме того, были проведены внешние визуальная и инструментальная проверки.

