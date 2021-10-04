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«Северный поток — 2» начали заполнять газом

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«Газпром» начал заполнение газом первой нитки «Северного потока — 2».

«Началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — сообщается 4 октября на сайте оператора.

Запуску предшествовали пусконаладочные работы по оценке целостности газопровода. Кроме того, были проведены внешние визуальная и инструментальная проверки.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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Комментарии (9)

Аппаратчик мокрой классификации
Горжусь Nord Stream 2 AG! :))
Савва Морозов
гы-гы, "ряд европейских стран" - это поляки с прибалтами?! Молдавия первой отскочила, а затем и Венгрия, но какова Дания - последней упиралась, а тут сразу же дала разрешение на сертификацию, типа всё в норме. Вот, что цена на газ делают, аж Зеленский уже умоляет Путина встретиться.
Dazdraperma
"Против проекта активно выступали США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ". Интересно полюбопытствовать: а где сейчас знаменитый американский сжиженный природный газ, который США активно продвигали в Европе? На сколько миллиардов кубометров увеличили США свои европейские поставки в условиях небывалого, практически в 4-5 раз, роста цен?
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