«Северный поток — 2» начали заполнять газом

«Газпром» начал заполнение газом первой нитки «Северного потока — 2».



«Началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — сообщается 4 октября на сайте оператора.

Запуску предшествовали пусконаладочные работы по оценке целостности газопровода. Кроме того, были проведены внешние визуальная и инструментальная проверки.



Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

