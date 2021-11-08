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«Пушистые крохи коротают ноябрьские деньки». Посмотрите, как греются чилийские белки в Ленинградском зоопарке

Ленинградский зоопарк показал фотографии семейства дегу

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В Ленинградском зоопарке живет семейство дегу — чилийских белок. Ноябрьские дни они проводят, тесно прижавшись друг к другу, — фотографиями их уютных посиделок поделилась 8 ноября пресс-служба зоопарка в Instagram.

В публикации отмечается, что дегу — одни из самых смышленых грызунов: они охотно контактируют с человеком и обучаются командам. В дикой природе, как и в павильоне, они живут дружными группами из одного-двух самцов и примерно пяти самок с детенышами.

«Размножаются дегу очень и очень активно, поэтому не удивляйтесь, если к вашему приходу в гости их станет еще больше в вольере. Только посмотрите, как эти пушистые крохи коротают ноябрьские деньки! Надеемся, эти выходные вы провели точно так же, согреваясь объятиями самых близких», — отмечают в зоопарке.

Ранее Ленинградский зоопарк показал, как смекалистая енотиха Молли добывает «еду с препятствиями». Она должна была достать фундук из пластиковой бутылки — с разными уровнями сложности, чтобы тренировать свои охотничьи навыки.

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