«Пушистые крохи коротают ноябрьские деньки». Посмотрите, как греются чилийские белки в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке живет семейство дегу — чилийских белок. Ноябрьские дни они проводят, тесно прижавшись друг к другу, — фотографиями их уютных посиделок поделилась 8 ноября пресс-служба зоопарка в Instagram.



В публикации отмечается, что дегу — одни из самых смышленых грызунов: они охотно контактируют с человеком и обучаются командам. В дикой природе, как и в павильоне, они живут дружными группами из одного-двух самцов и примерно пяти самок с детенышами.



«Размножаются дегу очень и очень активно, поэтому не удивляйтесь, если к вашему приходу в гости их станет еще больше в вольере. Только посмотрите, как эти пушистые крохи коротают ноябрьские деньки! Надеемся, эти выходные вы провели точно так же, согреваясь объятиями самых близких», — отмечают в зоопарке.