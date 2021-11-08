Если вам сложно разглядеть снег за окном, встречайте его на видео. Вечером придёт зима с гололедицей

Обещанный синоптиками снег 8 ноября горожане встречают в разных районах Петербурга. Пока он лёгкий, больше похож на дождь, и снять его на камеру не получается. Вне городских кварталов, где чуть холоднее, снежинки более крупные.



Вот такой снег идёт в районе Ломоносова.

