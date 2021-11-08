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Если вам сложно разглядеть снег за окном, встречайте его на видео. Вечером придёт зима с гололедицей

В Петербурге пошёл снег

Арктические воздушные массы гонит к нам северная периферия циклона.

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Обещанный синоптиками снег 8 ноября горожане встречают в разных районах Петербурга. Пока он лёгкий, больше похож на дождь, и снять его на камеру не получается. Вне городских кварталов, где чуть холоднее, снежинки более крупные.

Вот такой снег идёт в районе Ломоносова.

Пока, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 14 часов, в Петербурге плюс 2 градуса. «Яндекс» сообщает о температуре 1–2 градуса и осадках в 16 районах города — выпадет 14 % месячной нормы. Вечером снег продолжится.

Синоптическую ситуацию определяет северная периферия циклона, которая гонит к нам холодные арктические воздушные массы. «В течение дня может наблюдаться так называемый обратный ход температуры, то есть постепенное её понижение вместо привычного дневного роста. В начале ночи температура опустится ниже нулевой отметки, и местами образуется гололедица», — предсказывает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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